شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب أول خسوف كلى للقمر بـ 2019.. تعرف على موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول خسوف قمرى بعام 2019، يكون الملايين بالعالم على موعد مع خسوف قمرى كلى مميز يستقبل العام الجديد ويرى فى مصر .

ويحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا ، و يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية ، حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .

وكشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكرة الأرضية على موعد مع أول ظاهرة خسوف فى أول شهر بالعام الجديد، حيث يشهد خسوف كلى للقمر يكون الأحد والإثنين 20 و 21 يناير المقبل .

وأشار أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الخسوف الكلى للقمر سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريا، ويغطى ظل الأرض 120 % تقريبا من سطح القمر، ويمكن رؤيته فى المناطق "منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكتين – معظم شرق آسيا – المحيط الباسفيكى" .

وكشف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الخسوف سيستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و 15 دقيقة، ويستغرق الخسوف الكلى منذ بدايته وحتى نهايته ساعة و 3 دقائق ، ويرى فى القاهرة منذ بداية الخسوف شبه الظلى حتى شروق الشمس من ذلك اليوم فى الساعة 6 و 51 دقيقة أى بعد بداية الخسوف الكلى بـ 10 دقائق تقريبا .