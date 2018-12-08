شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية اليوم .. والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحسن فى الأحوال الجوية اليوم السبت ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 20

السويس 15 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 15 18

نخل 09 17

نويبع 17 20

طابا 12 17

كاترين 05 14

الطور 15 20

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 13 20

بنى سويف 13 20

المنيا 11 20

أسيوط 09 20

سوهاج 11 21

قنا 12 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 22

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 21

الشلاتين 16 24

أبو رماد 18 23

راس حدربة 19 23

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 11 24

الرياض 14 25

المنامة 21 25

أبوظبى 21 28

الدوحة 21 26

الكويت 13 23

دمشق 05 14

بيروت 15 19

عمان 06 12

القدس 08 12

غزة 15 19

بغداد 09 19

مسقط 23 29

صنعاء 08 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 15 20

تونس 11 18

الجزائر 07 17

الرباط 10 16

نواكشوط 18 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04- 06

اسطنبول 04 08

إسلام آباد 07 21

نيودلهي 10 24

جاكرتا 25 33

بكين 10- 03-

كوالامبور 25 32

طوكيو 04 14

أثينا 05 13

روما 07 16

باريس 07 11

مدريد 03 11

برلين 06 10

لندن 07 12

مونتريال 12- 08-

موسكو 08- 04-

نيويورك 01- 02

واشنطن 02- 04