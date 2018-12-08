شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى المرج يحيل 13 موظفا للتحقيق بسبب "الفرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على عبد الله، رئيس حى المرج، أنه أحال 13 موظفا للتحقيق، بسبب إهمالهم وتسببهم فى ضياع فرن طواجن خاص بأحد أصحاب محال الكشرى، بعد مصادرته خلال حملة لرفع الإشغالات.

وأضاف رئيس حى المرج لـ"الخليج 365" أنه إذا لم تتوصل التحقيقات لكشف المسئول عن الإهمال سيحول القضية للنيابة، وإذا اكتشفت اختلاسهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومحاكمتهم.

وكان ”الخليج 365” نشر تقريرا بعنوان "رجع الفرن يا حى المرج.. موظفو الحى باعوا فرن صاحب محل كشرى ثمنه 17 ألف جنيه بعد مصادرته.. نائب المحافظ يحيلهم للتحقيق.. صاحب الفرن: مسئول قالى هنشوفه فين لما نفرغ الكاميرات.. والموظفون عرضوا عليا بديل ورفضت".