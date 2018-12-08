اليوم.. جامعة عين شمس تحتفل بـ 75 عامًا من العلاقات المصرية الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة مرور 75 عاما على علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية (1943 – 2018)"، في تمام العاشرة صباحًا بقاعة مؤتمرات المركز.

وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس مجلس إدارة المركز.

يناقش المؤتمر على مدى جلستين متتاليتين عددًا من الموضوعات من بينها دور الاتحاد السوفيتي في تسليح الجيش المصري ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، مصر الحديثة و التعاون المصري الروسي، العلاقات الثقافية المصرية الروسية.