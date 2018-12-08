أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يتم تسليم الدعوات من المركز الإعلامي إلى الصحفيين والإعلاميين لحضور فعاليات المؤتمر.
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