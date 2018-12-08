أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة أطباء الأسنان، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، بمقر الاتحاد الكائن بـاتحاد المهن الطبية بجاردن سيتي، الساعة 12 ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل انعقاد المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2018 بفندق جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الدعوات من المركز الإعلامي إلى الصحفيين والإعلاميين لحضور فعاليات المؤتمر.

