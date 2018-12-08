شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استمرار تطوير وحدات الرعاية الأساسية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تطوير وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات، المقرر فيها تطبيق التأمين الصحى بالمرحلة الأولى، وهى شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد . وقالت مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"الخليج 365" إن آلية رفع كفاءة المستشفيات أيضا مستمرة، وتوفير القوى البشرية اللازمة للتشغل مستمرة بشكل جيد . وأضاف المصدر أن الرقابة والمتابعة لا تتوانى عن فحص كل المشروعات ومتابعتها للتأكد من استمرارية الخطط والبرامج الإصلاحية.

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