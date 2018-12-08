شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض" تنظر اليوم الطعن على إعدام عناصر "خلية وجدى غنيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية وجدى غنيم" على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى قضت حضوريًا بالإعدام شنقًا على المتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، وقضت غيابياً بالإعدام على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

كما عاقبت المحكمة حضوريا محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد .

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة فى محل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر التردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، لمدة 5 سنوات كتدبير احترازى، كما ألزمت المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى الفترة من 2013 وحتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر .