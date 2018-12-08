مصدر أمني: انفجار أسطوانة غاز بعقار في شبرا وإصابة اثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

صرح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بوقوع انفجار في شارع الرافعي.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الانفجار وقع بالعقار رقم 29 شارع الرافعي، من شارع أحمد حلمي، بحي شبرا، وبالانتقال تبين أنه انفجار أسطوانة غاز في العقار؛ وأدىلتشهم ثلاث سيارات، دون وجود وفيات.

وتابع المصدر، أنه جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية، وصدرت التعليمات بإغلاق الغاز الطبيعي عن المنطقة؛ خشية وجود أي أضرار، موضحًا أن العقار الذي وقع به الانفجار، عبارة عن أرضي وطابق واحد، به أسرتان، أسرة منهما كانت بالخارج وقت الانفجار، والثانية كانت بالطابق الأول، ما نجم عنه إصابة الزوج بإصابات بالغة، والزوجة بإصابات خفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني.

وأوضح المصدر، أن المباني المجاورة لم تتأثر بالانفجار، وانحصرت التلفيات في تطاير بعض الحوائط بالواجهة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.