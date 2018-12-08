شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن مشروع قانون الحكومة لتحسين وصيانة الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
ويرصد ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عامة عن مشروع قانون الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية:.
1- القانون يستهدف استبدال المواد 1.2.3.4.6 من القانون الحالى.
2- تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية.
3- يلتزم حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات.
4- يلتزم حائز الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
5- تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
6- تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
7- يعاقب على احكام المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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