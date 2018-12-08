شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصد 250 مليون جنيه لصيانة معدات النظافة بالمدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، أنه تم اعتماد 250 مليون جنيه لصيانة معدات النظافة الخاصة بالمدن، نظرا لوجود أعطال كثيرة فى المعدات الخاصة بتحسين الخدمة.
وأضاف السكرتير العام لمحافظة الجيزة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تعمل على تحسين الخدمة وعدم ترك المخلفات بالشوارع، ما يسبب معاناه للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة فى طريقها لتطبيق منظومة النظافة الجديدة.
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