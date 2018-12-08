شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطريقة الشبراوية يكشف استعدادات الصوفية لمولد السيدة فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، إن أبناء الطرق الصوفية سيشاركون خلال الأسبوع المقبل مولد السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين، والتى سيكون فى يوم الإثنين 10 ديسمبر، بحضور كل المشايخ من جميع المحافظات.

وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك استعدادات كبرى للاحتفال بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى يوم الاحتفال لحماية المريدين والقادمين من المحافظات، بالإضافة إلى الشخصيات من علماء الأزهر والأوقاف الذين سيشاركون فى الاحتفال.

وتابع أن الاحتفال هذا العام سيكون مختلفا، وسيتم التطرق فيه إلى تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الأفكار الخاطئة والإرهابية التى تسعى الجماعات الدينية للترويج لها بين أوساط الشباب.