أخبار مصر | "التضامن": بدء صرف معاشات ديسمبر المحولة على البنوك الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": بدء صرف معاشات ديسمبر المحولة على البنوك الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من بعد غدا الاثنين وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان سابق، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" بداية من اول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات.

وأشارت والي إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من 5 ديسمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم الاثنبن المقبل 10 ديسمبر المعاشات.