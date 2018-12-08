شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يغادر الإمارات بعد مشاركته بمنتدى تعزيز السلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر أبوظبي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء الجمعة، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام شارك خلالها في فعاليات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي اختتم أعماله في وقت سابق بعنوان «حلف فضول جديد.. فرصة للسلام العالمي».

وألقى وزير الأوقاف كلمة بالمنتدى طالب فيها بإدراج حماية الأوطان ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية.

وكرم رئيس منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بية رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الجلسة الختامية لأعمال المنتدى وزير الأوقاف وذلك بإهدائه درع المنتدى تقديرا لجهوده في تعزيز السلم، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات.

وأجرى الوزير لقاءات مع العديد من رؤساء الوفود والمنظمات الدولية والعربية المشاركة حول دور وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني.

وأشاد وزير الأوقاف بأعمال الملتقى وبإنجازات منتدى السلم على مدار سنواته الخمس برئاسة سماحة الشيخ عبدالله بن بية، ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجها الشكر لدولة الإمارات وسماحة الشيخ عبدالله بن بية على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدا أهمية البيان الختامي لتعزيز السلم وترسيخ أسس العيش المشترك.