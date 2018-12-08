شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تقويم الأنشطة التربوية قبل الامتحان النظرى لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالمرحلتين الأساسية والثانوية، موضحة أن بعض المديريات حددت مواعيد انطلاق الامتحانات بعد عرضها على المحافظ المختص كل مديرية حسب ترتيباتها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم التنبيه على المديريات بمراعاة الإجازات الرسمية فى جدول الامتحانات، حتى لا تتعارض مع أعياد الأخوة المسحيين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة تقويم الأنشطة التربوية بشكل عملى، على أن يعقد هذا التقويم قبل الامتحانات النظرية بوقت كاف، كما تعقد امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات واللغة الثانية قبل الامتحان النظرى.