أخبار مصر | محامِ يكشف حقائق جديدة حول مصور فيديو الهرم الإباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامِ يكشف حقائق جديدة حول مصور فيديو الهرم الإباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عويان محام مصري، إن الشائعات المحيطة بقصة صعود سائحين قمة هرم خوفو، و"ممارسة الجنس" فوقه خلسة، دون معرفة الأمن، لهو مؤشر كبير على كيفية توجيه الرأي العام المصري.

وأضاف عويان لـ"الخليج 365"، أن هناك عدة حقائق يجب توضيحها، وأولها أن المصور الدانماركي وصديقته لم "يمارسا الجنس" فوق الهرم، ولكن ما يظهر بالفيديو، هو صورة لهما وهما عاريين في وضع يبدو وكأنهما يمارسان الجنس فيه، وهذه الوضعية هي "ماركة" المصور، ومن الممكن متبعتها على موقعه الشخصي.

وأوضح أن الوضعية التقطها أندرياس في كثير من المعالم التاريخية والحضارية حول العالم، وليس في مصر فقط، والسؤال هنا هل قام برشوة كل رجال الأمن في كل تلك الدول ليحصل على مراده؟

وأشار إلى أن المصور وصديقته بالفعل يستطيعان مغافلة الحراس، فهما يرتديان ملابس سوداء والإضاءة منعدمة، فكل ما نراه في الصور والفيديو هو انعكاس لأضواء القاهرة خلفهما، مؤكدًا أن أي شخص في منطقة الأهرامات ليلاً لن يستطيع تمييز الصفوف العليا من حجارة الهرم من أسفل لأن الإضاءة أسفل الهرم معدومة.

وأضاف أن هواية الاستكشاف الحضري "urban exploring" هواية معروفة منذ فترة طويلة ومن يمارسونها يخرقون العديد من القوانين وهي ليست بجديدة أو مؤامرة على مصر وحضارتها.

وقال عويان: "لو شاهدنا فيديو الأخرين راسكالوف من روسيا وهما يتسلقان أعلى ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العالم، حيث يصوران كيف تمكنا من مغافلة الأمن الصيني ودخول موقع الإنشاءات والصعود حتى الأعلى والتقاط صور وفيديو".

واختتم عويان تصريحاته: "بالطبع ما فعله المصور الدانماركي كارثة ولا يجب أن تمر مرور الكرام، وهو فعل لا يمت للفن بصلة، ولكنه كعادتنا يأخذ حجمًا أكبر مما يستحق".

وفي التالي عدد من الصور للمصور وصديقته في عدة أماكن شهيرة بالعالم منها مواقع أثرية: