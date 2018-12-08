أخبار مصر | مستقبل وطن بـ"عين شمس" يحتفل باليوم العالمي للمعاقين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن بـ"عين شمس" يحتفل باليوم العالمي للمعاقين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النائب محمد الكومي، إن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عامًا لمتحدي الإعاقة، لافتًا إلى أن قيادات ونواب الحزب يهتمون بكل أطياف المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار تحركات الحزب بهدف خلق مزيد من التكاتف بين كافة فئات المجتمع.
وشهدت الاحتفالية تكريم بعض المواهب من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقرات فنية لمواهب متحدي الإعاقة قدمته فرقة شموع ساطعة، حيث تم توزيع بعض الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
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