شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الشهيد ساطع النعماني توقع الكشف على 2769 من أهالي النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقعت قافلة الشهيد ساطع النعماني بالنوبة في أسوان الكشف الطبي على 2769 حالة بيومها الأول. وقال الدكتور عمرو بسطويسي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، إن القافلة الطبية للمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب نصر النوبة بأسوان أنهت عملها مساء اليوم والتى تأتى دعما لأهالى النوبة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2769 حالة وأجرت 5 عمليات جراحية.

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