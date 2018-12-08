شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 2000 مريض في قافلة مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، قافلة طبية بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة كفر صقر شملت العديد من التخصصات منها الجراحة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة المديرية.

قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٠٠٠ مريض من أهالي القرية كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتم صرف العلاج اللازم لهم، فضلا عن تحويل ١٤ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأيضاً التوعية بترشيد إستهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية .