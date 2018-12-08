شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تنشر أغنية خاصة بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر حساب وزارة الدفاع على موقع «يوتيوب»، أغنية للفنان حسين الجسمي تتضمن مشاهد خاصة لمعرض «إيديكس 2018». والأغنية هي «رسمنالك» للفنان حسين الجسمي، والتي أطلقها في العام 2017. وكانت فعاليات معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، الذي نظمته مصر خلال الفترة من «3- 5» ديسمبر، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور شركات تصنيع الأسلحة العالمية.

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