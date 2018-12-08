شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف الدقهلية: عقوبات مغلظة على خطيب لم يحضر صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه أجرى تحقيقا فوريا مع الخطيب المتغيب عن خطبة وصلاة الجمعة بمسجد مهدى بقرية ميت سويد، وأسفرت نتيجة التحقيقات عن توقيع جزاء عليه بخصم 5 أيام من راتبه وحرمانه من بدل صعود المنبر لمدة 3 شهور ونقله إلى مسجد آخر.

وأضاف «كما تم توقيع عقوبة على مفتش المنطقة بالخصم يومين من راتبه» ووصف هذه العقوبات بالمغلظة «حتى لاتتكرر هذه الواقعة لأن صعود المنبر مسئولية».

وقال «فور علمي بالواقعة تم استدعاء مدير إدارة الأوقاف، وخطيب المسجد وعامل المسجد، والشئون القانونية وفتح تحقيق فوري بمقر المديرية رغم أن اليوم أجازة رسمية وتم اتخاذ القرار القانوني الرادع».

يذكر أن المصلين بمسجد «الحاج مهدي» صلوا اليوم، الجمعة بدون خطبة وأفتي بعض الأهالي لهم بأن يصلوا الجمعة ركعتين فقط، وهو ما حدث فعلا، وانصرفوا وسط حالة من الغضب لغياب الخطيب وعدم وصول بديل له إلى المسجد.