شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يعلن تفاصيل كشف أثري جديد بجبانة سقارة 15 ديسمبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الآثار أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، سيعلن السبت 15 ديسمبر الحالي، تفاصيل كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وذلك وسط حضور إعلامي واسع.

وأشارت وزارة الآثار، في بيان أصدرته مساء اليوم إلى أن هذا الكشف الجديد يعد الأكثر تميزا هذا العام، وقامت به بعثة أثرية مصرية.

يذكر أن آخر كشف أثري أعلنت عنه الوزارة كان امس، حيث نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار والعاملة بمنطقة (الخلوة) في الفيوم برئاسة الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، في الكشف عن بئر دفن يقع شرق مقبرة (الأمير واجي) من عصر الدولة الوسطي، وذلك أثناء الحفائر التي بدأتها البعثة أواخر الشهر الماضي.