شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره التنزاني تطورات مشروع سد «ستيجلر جورج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، استعرض خلاله تطورات مشروع سد «ستيجلر جورج» في تنزانيا، والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير باسم راضي أن الرئيس السيسي أكد مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد يوم ١٢ ديسمبر الجاري في تنزانيا«.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال الاتصال، عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مؤكداً استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزاني في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، مع الإشارة إلى أن سد «ستيجلر جورج» سيمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بالقارة الأفريقية وأن مصر ستحرص على المشاركة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم التوقيع على عقد إنشائه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي؛ فضلًا عن تعظيم آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية؛ لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.