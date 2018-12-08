شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد مشاركة رئيس الوزراء بمراسم توقيع سد ستيجلر جورج في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، الذي استعرض تطورات مشروع سد «ستيجلر جورج» في تنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.

وأكد الرئيس مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد يوم ١٢ ديسمبر الجاري في تنزانيا صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.