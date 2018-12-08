شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخالفة الهروب من رجال الشرطة أثناء فحص الرخص بقانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور، ومنها:

- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف أثناء فحص الرخص

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

- عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.