شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخالفة الهروب من رجال الشرطة أثناء فحص الرخص بقانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور، ومنها:
- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف أثناء فحص الرخص
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
- عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
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