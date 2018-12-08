شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 8/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

وتهطل زخات من المطر، متوسطة الشدة، على شمال وأجزاء من وسط المملكة.

تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة بشكل عام.

في خليج العقبة: - الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بوجهٍ عام.

ويستمر هطول زخات من المطر، متوسطة الشدة، في شمال وأجزاء من وسط المملكة.

الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الامطار فوق المناطق الشمالية بشكل خاص، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.