شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تبدأ تطهير ترعة ومصارف توشكى وأبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال تطهير و صيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، والتى تستهدف أعمال التطهير ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجاري المائية. وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان بأعمال التطهير، حيث شملت أعمال نزع الحشائش بالصاولات والجرارات الزراعية ورفع ناتج التطهير على ترعه توشكى وأبو سمبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تبدأ تطهير ترعة ومصارف توشكى وأبو سمبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .