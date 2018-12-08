شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات المرور لتفادى الحوادث المرورية فى سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير بالطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة سوء الأحوال الجوية التى تضرب المدن والطرق المؤدية لها و منها

- يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة

-يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الإنحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم

-مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار، ضباب، عواصف

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

-عدم السير أعلى الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة تودى بحياة المواطنين

-الالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية