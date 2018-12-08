شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. "الصحة" توفر مصل الأنفلونزا بالمستشفيات للكبار والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: "الصحة" تعلن توفير مصل الأنفلونزا بالمستشفيات للكبار والأطفال مدير مشروع الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار: أنهينا 60 ألف عملية بتكلفة 730 مليون جنيه.. خالد عاطف: نعمل بمتوسط 500 جراحة فى 160 مستشفى يومياً.. ويؤكد: «السيستم» لا يسمح بتسجيل مريض على حساب آخر وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: "التعليم" تبدأ فحص طلبات المتقدمين للعمل بامتحانات المصريين فى الخارج "التعليم" تتابع تنفيذ الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الأول وزارة التضامن: وزارة التضامن: التضامن تفعل الشراكة المصرية-اليابانية بـ"تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة" وزارة النقل: وزارة النقل: وزير النقل يبحث مع نظيره الموزمبيقى التعاون فى مجال السكك الحديدية السكة الحديد: غرف طوارئ طوال اليوم تحسبا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار السكة الحديد تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.. نشرة يومية بحالة الجو.. تكليف السائقين بالقيادة وفق وضوح الرؤية أمامهم.. وتؤكد: تخفيض السرعة بناء على تقدير كل سائق.. ولا تأثير للأمطار على حركة القطارات وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ استعداداً للأمطار والسيول طوارئ بـ27 مديرية لمواجهة الأمطار والسيول.. الزراعة: نشر معدات تحسين الأراضى بالمحافظات والمناطق الحدودية.. لجان بالحقول تجنبا لأمراض النبات.. تنمية 42 كلم وديان بمطروح تزرع 600 فدان و200 خزان رمانى تبدأ العمل وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: "100 مليون صحة" بجامعة القاهرة.. الخشت: الجامعة خالية من فيروس سى خلال 8 أشهر بعد نجاح التجربة فى جامعة القاهرة.. التعليم العالى توجه بالتوسع فى التصحيح الإلكترونى لاختبارات الجامعات.. رئيس جامعة المنصورة: تطبيق النظام الجديد بنسبة تتراوح من 30 إلى 100 % ولدينا امتحانات أون لابن وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: توفير 71 ألف فرصة عمل بالداخل و68 ألفاً بالخارج خلال 3 أشهر وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: 30% توفير.. الأوقاف تنتهى من تجربة ترشيد المياه بالحنفيات الموفرة بـ 3 مساجد خريطة "أوقاف مصر".. 500 ألف فدان و120 ألف وحدة سكنية وتجارية.. تنتشر فى قلب القاهرة التاريخية والعتبة وفاطمة النبوية وسوق السلاح ونادى الزمالك.. تستحوذ على قصور وممتلكات خديوية.. 5 مليارات استثمارات سائلة وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: الإسكان: بيع 300 ألف كراسة شروط حجز بالإعلان العاشر.. و145 ألف حاجز حتى الآن

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