شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: اليوم غرة شهر ربيع الآخر والفرصة مثالية لرصد الأجسام الخافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم السبت غرة شهر ربيع الآخر لعام 1440 هجريا فلكيا . ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مثاليا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء. وكان هلال شهر ربيع الآخر ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 20 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى أمس الجمعة 29 من ربيع الأول 1440 هجريا الموافق 7 ديسمبر لعام 2018 "يوم الرؤية".

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