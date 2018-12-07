شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بحرية «مصرية- بريطانية- إيطالية» فى البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية، أمس، تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية فى نطاق البحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

شارك فى التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة «ITS CARABINIERE» الإيطالية، والفرقاطة «RFA LYME BAY» البريطانية، وتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الاتصال الصوتى تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وحق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، والإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة.