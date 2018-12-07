شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون ببداية شهر التسابيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أمدح فى البتول وأشرح عنها وأقول»، «يا مريم.. يا ست الأبكار قد نلت تعظيم من نور الأنوار».. بتلك المدائح فى السيدة العذراء ينشد ويسبح أقباط مصر من المساء حتى شروق الشمس، خلال شهر كيهك القبطى، الذى بدأ أول أيامه أمس الأول الخميس وأول قداساته أمس الجمعة.

ورغم بدء الشهر الذى تعلو فيه التسابيح بأقسى ليالى العام برودة، إلا أن الكنائس المصرية الأرثوذكسية ازدحمت تمجيدا للشهر المريمى، وتمهيداً لعيد الميلاد المجيد.

وبدأ الأقباط الأرثوذكس أولى ليالى تسابيح شهر كيهك، مساء أمس الأول، وهو الشهر القبطى المقابل لشهر ديسمبر، والذى يشهد إقامة صلوات مختلفة فى كل عام، تخصص طقوسها لهذا الشهر فقط، ويطلق على شهر كيهك «الشهر المريمي»، لاحتواء طقوسه على تكريمات وتطويبات للسيدة العذراء مريم، وهو الشهر الذى تمهد صلواته وطقوسه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذى يحل فى التاسع والعشرين من شهر كيهك من كل عام، طبقا للطقس القبطى، وتختتم صلوات وتسابيح كيهك بليلة عيد الميلاد المجيد فى 6 يناير المقبل. وتبدأ الأمسية الكيهكية بصلاة عشية، وهى صلوات تعنى رفع البخور للتهيئة لإقامة القداس فى الصباح، ثم تلاوة الهوسات لتسبيح الله، والمدائح التى تقال تمجيداً للسيدة العذراء.

ويقول القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ الكنسى بالكلية الإكليريكية بالمنيا، إن كيهك هو رابع شهر من شهور السنة القبطية، الذى دائماً ما يتماشى مع شهر ديسمبر وأوائل يناير، ويحتل الشهر مكانة خاصة عند الأقباط فى طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعرف بالشهر المريمي؛ لأن عيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم القبطى، يوافق يوم 29 كيهك، وفيه يقوم الأقباط بصلوات تسبحة منتصف الليل طوال الشهر قبل عيد الميلاد، لإحياء ذكرى معجزة حمل السيدة العذراء بالسيد المسيح، وتعظيم السيدة مريم العذراء عند الأقباط الأرثوذكس.