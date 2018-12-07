شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنس جاميسا» تستحوذ على 97% من طاقة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعد أيمن، العضو المنتدب لشركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة فى القاهرة، إن مصر تشهد نموا كبيرا فى الأنشطة الصناعية، مع زيادة حركة التمدن وارتفاع مستويات الدخول، وهو ما أدى لزيادة ملحوظة فى الطلب على الطاقة الكهربائية، لذلك تسعى الشركة لدعم الحكومة المصرية فى تحقيق أهدافها الطموحة فى مجال الطاقة المتجددة، والترويج لتحقيق تنافسية سعرية فى مجال الطاقة بفضل الموارد الهائلة التى تتمتع بها مصر فى مجال طاقة الرياح.

وأضاف أيمن، فى بيان صحفى أن الحكومة المصرية ركزت جهودها بشكل مكثف على ملف الطاقة باعتباره من أولويات رؤية مصر التنموية 2030، حيث عملت الدولة فى هذا الإطار على محورين رئيسيين هما زيادة معدلات توليد الطاقة من خلال إقامة 3 محطات توليد عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، بالإضافة لتطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة فى جميع أنحاء البلاد، وهو ما ساهم بشكل رئيسى فى سد الفجوة الكبيرة فى إنتاج الكهرباء وزيادة قدرات التوليد فى مصر بنسبة 40% فى أقل من عامين ونصف فقط.

أما المحور الثانى الذى ركزت عليه مصر فكان تغيير مزيج الطاقة، حيث ظلت البلاد تعتمد لعقود طويلة على مصادر الطاقة التقليدية والمتمثلة فى المحطات الحرارية، والقائمة على حرق المازوت والفحم

والغاز الطبيعى.

وتابع: لقد تأسست سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة نتيجة الاندماج بين سيمنس لطاقة الرياح وشركة جاميسا عام 2017، وأصبحت كبرى الشركات العاملة فى مجال طاقة الرياح فى مصر، حيث تستحوذ على 97% من الحصة السوقية لطاقة الرياح فى السوق المصرية، كما ساهمت الشركة فى توليد 986 ميجاوات من الطاقة حتى الآن.