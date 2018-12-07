شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: مصر ضمن 40 دولة بمؤشر المعرفة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن مصر ستكون ضمن الـ 40 دولة فى مؤشر المعرفة العالمى، بحلول عام 2030، وستشهد نموًا متسارعًا فى براءات الاختراع واستقرار الوضع الاقتصادى، متوقعًا زيادة عدد الطلاب فى المراحل ما بعد الثانوية إلى 4 ملايين بحلول عام 2030، ولفت إلى أنه بالنظر لمؤشر المعرفة نجد 4 محاور من أصل 7 تعتمد على التعليم، ودولة بحجم مصر لديها 25 مليون طالب وطالبة فى جميع المراحل التعليمية، وذلك يظهر حجم المسؤولية الصعبة الموجودة فى تطوير النظام التعليمى. وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى قمة المعرفة المنعقدة بدبى، أنه لن يكون هناك تقدم لأى دولة دون ترابطها وتواصلها وتعاونها مع الدول المحيطة بها، ومصر متميزة فى مجالات البحث والرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب، وتحتل المرتبة الـ 23 فى مجال تقنيات النانو تكنولوجى على مستوى العالم.

وقال عبدالغفار، إن طريق النهضة التعليمية طويل، ويبدأ من نظام التعليم، ومن هنا يبرز دور المدرسة كجزء بالغ الأهمية فى عملية بناء الإنسان وشخصيته ومعارفه والمهارات التى يحتاج إليها، ومن الضرورى الابتعاد عن المناهج التى تعتمد على التلقين، ودعم المناهج التى تعتمد على الابتكار والتفكير، ولاسيما أنها مهارات القرن، ومن المهم اعتماد امتحانات تعنى بالتفكير النقدى والابتكار والمعرفة، ورؤية مصر لعام 2030 تهدف إلى التوسع فى التعليم العالى والتركيز على نوعية وجودة التعليم، بحيث تصل إلى مستويات المنافسة العالمية.

فى سياق متصل بحث عبدالغفار، والمدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، الدكتور جمال بن جويرب، سبل التعاون بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وناقش فتح آفاق التعاون فى مجال تدريب الشباب على مهارات المستقبل، مؤكدًا أهمية إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، وإجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة مجالات الحياة، لضمان مستقبل أفضل لهم، ومواكبة التغيرات العالمية، والاستعداد لسوق العمل.