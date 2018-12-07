شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: بدء خطة لإنشاء 2600 كيلو متر «سكة حديد» لزيادة معدلات نقل البضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد حمدى، مساعد أول وزير النقل، إن الوزارة وضعت مخططا طموحا لإنشاء ٢٦٠٠ كيلومتر من السكك الحديدية، تنتهى عام ٢٠٣٠، لزيادة معدلات نقل البضائع من ٥ ملايين طن لـ٢٥ مليونا، واستيعاب الزيادة المطردة بعدد السكان وتلبية احتياجات التنمية.

وأضاف «حمدى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه ابتداء من أغسطس المقبل، ستطلق الوزارة أول مشروع من نوعه وهو مراقبة الوحدات والمراكب التى تسير فى نهر النيل بأجهزة تتبع أسوة بالنقل البحرى، وستتم متابعتها من خلال برنامج معلوماتى جديد تقوم بتنفيذه شركة نمساوية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعظيم الاستفادة من نهر النيل فى نقل البضائع، حيث يبلغ حاليا حجم المنقول من خلال نهر النيل ٤ ملايين طن، ومن المخطط أن تصل لـ٢٣مليون فى ٢٠٣٠.

وكشف أن مصر ستكون مركزا لوجستيا عالميا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقب ١٢ عاما فى النقل البحرى، والمخطط العام الجديد للموانئ الذى يقوم به ميناء هامبورج الألمانى بالتعاون مع أكاديمية النقل البحرى، بتكليف من المنطقة الاقتصادية ووزارة النقل، سيتم الإعلان عن خطوطه العريضة، مارس المقبل، والمخطط العام فى يونيو.

وأوضح أنه توجد خطة حالية لتطوير هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، كما تم وضع مخطط طموح لإطلاق مشروع اللوجستيات، لأنه هو الذى سيحدث التكامل بين قطاعات النقل وبعضها، ومنظومة النقل هى الرؤية التى نسعى لتنفيذها.

وأشار مساعد الوزير إلى أن الموانئ يحدث بها تحديث فى الإجراءات، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة التى تمثل مجتمع الميناء، سواء فى الموانئ التى تعتمد على الصادر والوارد أو موانئ بضاعة الترانزيت، وتقديم جميع الخدمات وصناعات القيمة المضافة فى موانئ الترانزيت، بالإضافة لتقديم رسوم تنافسية تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة، وهناك ديناميكية فى الرسوم وتتم دراستها كل فترة.

وكشف أن ميناء الإسكندرية سيطرح خلال الفترة المقبلة رصيف ٥٥ والمحطة متعددة الأغراض، خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتم تشكيل الشركة الجديدة وهى المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التى تشارك فيها وزارة النقل، ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية وقناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وبدأنا بوضع كراسات الطرح بشفافية كاملة، كما توجد دراسة حالية مع شركة هولندية لتطوير أرصفة ميناء الإسكندرية، لأنها تحتاج لصيانة فى بنيتها التحتية أو الفوقية.

وأضاف أن شكل ميناء الإسكندرية سيتغير بعد المشروعات الجديدة والمنطقة اللوجستية وتطوير الأرصفة، وسيكون هناك ربط بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة بحيث يكون ميناء متكاملا، وبالنسبة لدمياط فهناك أكثر من مشروع منها محطة الحاويات الثانية، حيث تم الانتهاء من تصميمها وسيتم طرحها قريبا، كما يتم تنفيذ المحطة متعددة الأغراض برصيف طوله ٦٣٠ مترا الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن المخطط الانتهاء منه فى الربع الأول من العام المقبل، بالإضافة لسلاسل إمداد لوجستية فى دمياط، لخدمة حقول الغاز فى شرق المتوسط، حيث توجد أرض مساحتها ٧٥ ألف متر بطول رصيف ٣٠٠ متر وبعمق ١٧ مترا، ومحطة للصب الجاف، وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر، يوجد مشروع محطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع، ومنطقة لوجستية، وميناء نويبع هنعمل محطة متعددة الأغراض.

ولفت إلى أن الوزارة تعيد دراسة عدد من المشروعات بالتعاون مع البنك الدولى، ووكالة التنمية الفرنسية، لتطبيق منظومة التكامل بين قطاعات السكك الحديدية والموانئ ونهر النيل، موضحا أن المخطط العام الجديد للموانئ يستهدف معرفة خطط ومشاريع التطوير لتطبيقها فى كل الموانئ، وتشمل تطوير أرصفة ومحطات ومعدات وبنية أساسية.

وقال «حمدى» إننا حددنا ٩ مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية مثل أرقين وقسطل جنوبا مرورا ببنى سويف و٦ أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، وتتكامل هذه المناطق مع الموانئ البحرية والبرية، وسيتم ربطها بخطوط سكك حديد لنقل البضائع ويسمح للقطاع الخاص المشاركة فى تنفيذ مشروعات نقل البضائع، خاصة أن تعديل قانون السكة الحديد يسمح بدخول القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتحسين الملاحة من خلال التكريك وتحديد المسار ورفع كفاءة الأهوسة، وحاليا تقوم بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، وهذا المشروع الذى يتم لأول مرة فى النقل النهرى، حيث نقوم برسم مسار الملاحة للمراكب فى نهر النيل، ويتم الآن وضع الخرائط الملاحية فى الوحدات الملاحية الكبرى، ووضع أجهزة ملاحية بها وهذا النظام سيكون جاهزًا للتشغيل أغسطس المقبل.