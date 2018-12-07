شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعم رؤية "الأوقاف" باعتبار الحفاظ على الأوطان من أهم مقاصد التشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد رسلان ، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرى، تأييده التام لمبادرة ورؤية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها وأن ذلك واجب شرعي ووطني ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامى.

وثمن " رسلان " فى بيان صحفى، مبادرة وزير الأوقاف التى أطلقها خلال مشاركته فى منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية، بإضافة الحفاظ على الوطن الى الكليات الست الكبرى للتشريع ، ودعوته إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ، مؤكدا أن كل ما يدعم ويقوي بناءها هو مقصد شرعي نبيل.

وطالب رسلان، من جميع الدول العربية الالتفاف حول هذه الرؤية لحماية أوطاننا ودولنا العربية ، وإنقاذها من المشكلات والأزمات التي تعاني منها وفى مقدمتها الجماعات الإرهابية والتكفيرية والتي لادين ولا وطن لها وكل هدفها إسقاط وتفكيك وتقسيم الدول العربية .

ووجه رسلان، التهنئة لوزير الأوقاف بعد تكريمه من منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ومواجهة الفكر المتطرف وإسهاماته العلمية والفكرية، معتبرا "جمعة" ليس من أهم وزراء الأوقاف العرب الناجحين ولكنه يعتبر أيضا واحدا من أهم علماء الإسلام في فلسفة التجديد للخطاب الديني ومحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.