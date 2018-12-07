شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرباط يشيد بمشاركة الوفد المصرى في الاجتماع البرلماني الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى سفير مصر بالرباط أشرف إبراهيم بالوفد البرلماني المصري برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب؛ وعضوية النواب محمد كلوب وحسين ابوجاد وأمل رزق الله ودينا عبدالعزيز؛ المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي حول الهجرة؛ والذي إستضافه البرلمان المغربي يومي 6 و7 ديسمبر 208؛ في إطار الاستعدادات لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة؛ ويعقد بمدينة مراكش يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.



الوفد المصرى فى المغرب

وأشاد الوفد المصري بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع؛ وحسن التنظيم من جانب البرلمان المغربي؛ وبمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية، و200 مشارك يمثلون 50 دولة؛ والهادفة ال تبني مقاربة واقعية ترتكز على التنمية المشتركة واحترام حقوق الإنسان، والمخاطر المترتبة على تزايد التعصب والانطواء والربط بين الهجرة وانعدام الأمن.

وأكد سفير مصر بالرباط أن الوفد المصري طرح أمام الاجتماع تجربة مصر المشرفة في التعامل مع قضية الهجرة واللاجئين؛ مشيرا الى أن مصر تعمل على ضمان استفادة المهاجرين واللاجئين من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية دون تفرقة، وتكفل أيضا الحماية لهم من أى مخاطر وتوفير حرية الحركة بأمان وضمان استفادتهم من إجراءات اللجوء العادلة والفعالة؛ وتتحمل مسئوليتها الوطنية في التعامل مع قضية الهجرة؛ بالتركيز على توفير الفرص التنموية وجذب الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص العمل.



الوفد المصرى بالمغرب

وأوضح أن مصر إعتمدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2016، كإطار تشريعى قومى لمواجهة الهجرة غير الشرعية؛ وتم اصدار استراتيجية وخطتى عمل وطنيتين لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية؛ التي اتخذت بعدا جديدا مع رواج الهجرة غير الشرعية، الى جانب توسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية لتوفير تعامل أكثر فاعلية مع قضية الهجرة غير الشرعية.

وأكد السفير أشرف إبراهيم أن هناك تعاون وثيق بين مصر ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوعات اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر، ويتم التنسيق مع الأطراف الدولية الأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع أزمات اللاجئين فى المنطقة، ودعم لجهود الجهات التى تخدم اللاجئين فى مصر بما فى ذلك مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة للاجئين والجمعيات الأهلية وتشمل مجالات التعليم والصحة والدعم السلعى والمالى.

وأشار الى أن هناك العديد من المنظمات التى تعمل فى خدمة اللاجئين في مصر؛ ومصر متقدمة في هذا المجال؛ وتعمل منظمات المجتمع المدنى مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين فى تقديم خدمات التسجيل وتقديم المعونات الغذائية ومواد الإغاثة والمساعدات الفنية لتلبية احتياجات سبل العيش الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ودعم سبل العيش وخلق فرص اقتصادية وحماية المرأة والطفل من العنف والاستغلال.