شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الأوقاف يدعمون "جمعة " فى مبادرة " الحفاظ على الدولة من مقاصد الشريعة " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ جابر طايع رئيس رئيس القطاع الديني بالأوقاف دعمه للوزير هو وقيادات الدعوة والأئمة ويتوافقون مع رؤية وموقف وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، الداعية إلى تجديد الخطاب الديني في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية لتكون أحد المقاصد الكلية حماية الدولة الوطنية لتصبح الكليات الست بدلا من الخمس.
وقال طايع فى بيان له، أن ضياع الدولة الوطنية بمثابة إهدار للنفس والمال والعرض كما لا يمكن الحفاظ على الدين إلا من خلال دولة وطنية قوية .
يأتى بيان قادة الأوقاف، دعما لتصريحات للوزير أعلن فيها إيمانه بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، ووصف ذلك بـ"واجب شرعي ووطنى" ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامى، وأنه بصدد تأليف كتاب عن الكليات الـ6.
وقال الوزير: "أؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن هو أحد هذه الكليات، التي هي: الدين ، والوطن ، والنفس ، والعقل، والمال ، والعرض ، لأن الإنسان الحر الأبي يفتدي وطنه بنفسه وماله ، و إذا ضاع الوطن ضاعت بضياعه الكليات الأخرى فى هذا الوطن على أقل تقدير".
حيث أكد على كوّن الحفاظ على الوطن أحد الكليات الست والمقاصد الكبرى للتشريع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدا أن كل ما يدعم ويقوى بناءها هو مقصد شرعى نبيل.
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