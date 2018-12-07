شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الأوقاف يدعمون "جمعة " فى مبادرة " الحفاظ على الدولة من مقاصد الشريعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ جابر طايع رئيس رئيس القطاع الديني بالأوقاف دعمه للوزير هو وقيادات الدعوة والأئمة ويتوافقون مع رؤية وموقف وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، الداعية إلى تجديد الخطاب الديني في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية لتكون أحد المقاصد الكلية حماية الدولة الوطنية لتصبح الكليات الست بدلا من الخمس.

وقال طايع فى بيان له، أن ضياع الدولة الوطنية بمثابة إهدار للنفس والمال والعرض كما لا يمكن الحفاظ على الدين إلا من خلال دولة وطنية قوية .