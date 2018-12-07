شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات من مطار القاهرة عن مواعيدها بسبب ظروف التشغيل و الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية بمطارات الوصول.

وقالت مصادر، أن رحلة الخطوط نسما رقم 130 المتجهة لمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية تأخرت مايقرب من ساعتين، كما هو الحال فى رحلة الشركة رقم 110 المتجهة إلى حائل بسبب ظروف التشغيل والصيانة.

وأوضحت المصادر، أن الرحلة الثالثة، هى رحلة الخطوط الكويتية رقم 542 المتجهة إلى الكويت تأخرت قرابة ساعة بسبب ظروف التشغيل .