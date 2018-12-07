تكريم وزير الأوقاف في الأوقاف تقديرًا لجهوده في الفكر المتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- أ ش أ:
كرم منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة ـ خلال الجلسة الختامية لأعماله التي عقدت تحت عنوان (نحو حلف فضول عالمي .. فرصة للسلام العالمي) ـ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات.
وأشاد وزير الأوقاف بموضوع الملتقى وبإنجازات منتدى السلم على مدار سنواته الخمس برئاسة سماحة الشيخ عبد الله بن بية ، ورعاية كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ووجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وسماحة الشيخ عبد الله بن بية على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولتين الشقيقتين.
وأكد أن هذا التكريم يزيده حماسا لبذل المزيد من الجهد في العمل على تعزيز السلم وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعا.
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