مصر | ننشر بالمستندات.. نص إحالة مدافع نادي أسوان و43 أخرين للمحاكمة لانضمامهم لتنظيم إرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر بالمستندات.. نص إحالة مدافع نادي أسوان و43 أخرين للمحاكمة لانضمامهم لتنظيم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على نص قرار إحالة ح.م مدافع نادى أسوان و43 متهمًا آخرين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي في القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا والتي تمت التحقيقات فيها بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وجاء ترتيب المتهم ح.م في قائمة الاتهام العاشرة من بين المتهمين ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية ضد البلاد.

كما وجهت النيابة لباقي المتهمين تهم بأنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، واسسوا سبع خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة الإرهابية المساماه بـ"ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب الجرائم وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام.

وجاء قرار الإحالة نصًا كالآتي كما هو مبين بالمرفقات:-