شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مبادرة «صوتك مسموع»: الحكومة تتلقى 2980 شكوى تم حل 90% منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية نتائج مبادرة «صوتك مسموع» التى أطلقتها الوزارة فى 23 أكتوبر الماضى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم، بشأن مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخالفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع «فيس بوك» أو رقم« واتس آب» أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.

وذكرت الوزارة فى بيان، أمس، أنها تلقت حتى الأسبوع الخامس للمبادرة حوالى 11 ألفا و740 رسالة، منها حوالى 2980 شكوى، تم حل 90% منها، ‏وجار حل باقى الشكاوى، موضحةً أن العدد الأكبر من الشكاوى كان يخص مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية والإشغالات والفساد، وكانت أكثر المحافظات استجابة فى حل الشكاوى هى: الجيزة والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية ومطروح وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء.

وقالت الوزارة إنها تلقت عبر «واتس آب» حوالى 2480 شكوى، تم الرد على 90% منها، 30% منها مخالفات بناء، و21% تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، و15% إشغالات، و13% حالات فساد و11% اقتراحات.

وأضافت أنها تلقت 400 رسالة عبر البريد الإلكترونى، منها 106 تم الرد على 92% منها وكانت مقسمة لـ35% شكاوى خاصة بالقمامة و13% تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة، و33% إشغالات، و11%شكاوى بحالات فساد.

وتابعت أن عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع «فيس بوك» بلغ حوالى 3340، وعدد المشاهدين أكثر من 50 ألفا، وبلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة أكثر من 2350 رسالة، منها 237 شكوى، وبلغت نسبة حل الشكاوى 82%، مقسمة لـ30%شكاوى إشغالات، و20% شكاوى من القمامة، و10% شكاوى مخالفات البناء و12% تعديات على الأراضى الزراعية، و10% تخص الفساد، فيما تلقت المبادرة 157 استفساراً عبر الخط الساخن تم الرد عليها بالكامل.

وفى نفس السياق، وجه الوزير محمود شعراوى كل المحافظات بأن تقوم أجهزة المراكز والمدن التابعة لها بتشكيل فرق عمل فرعية لزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، مشدداً على أن الاستجابة وسرعة الرد تعد معياراً أساسياً لتقييم أداء عمل القيادات المحلية.

وطالب «شعراوى» بضرورة تحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل، مشيرا إلى وجود تنسيق بين فرق العمل بالمحافظات وفرق مماثلة بالوزارة تعمل على مدار الساعة.