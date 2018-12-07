شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم مفتي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في الجلسة الختامية لأعمال الملتقى العالمى الخامس الذي حمل عنوان «حلف الفضول- فرصة للسلم العالمي» الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف وإرساء السلام العالمي.

ووجه مفتي الجمهورية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى، وراعى الملتقى، ولسماحة الشيخ عبدالله بن بيه، على هذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين واستمرارا لجهود التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية في جمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مفتى الجمهورية قد قال في كلمته في الجلسة الأولى لفعاليات الملتقى العالمى الخامس «نحو حلف الفضول..فرصة للسلم العالمى»: إن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمى والحوار مع الآخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة في «وثيقة المدينة»، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تحتوى على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.