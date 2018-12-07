شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يعلن عن كشف جديد فى منطقة سقارة يكشف عن تفاصيله بمنتصف ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وسيكشف عن تفاصيله يوم السبت 15 ديسمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى، أن الكشف المقرر الإعلان عنه يعتبر الأكثر تميزا هذا العام و التي قامت به بعثة آثرية مصرية.



