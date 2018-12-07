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"الرى" ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع قطع شاطئ بلطيم بسبب ارتفاع منسوب البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة من تأثيرات نتيجة التغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر منذ مساء أمس، حيث زاد عن المنسوب الطبيعى  ونتيجة لهذا الارتفاع الملحوظ فى منسوب موج البحر لحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالاراضي الرملية الغير منزرعة، وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحدث.

 

و توجه المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري و المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ و المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى مدعومين بمعدات الوزارة لاتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع فى الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة.

 

وفى سياق متصل وجه  الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ بسرعة تحرك أجهزة المحافظة للتعامل مع الموقف بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة و السيطرة على الموقف ومنع تداخل مياه البحر بسد مانع على جانب المصرف، كما تم غلق الترعة بسد آخر لمنع دخول المياه لبداية الترعة.

 

و كلف المحافظ، جميع الجهات المعنية من الرى والمحافظة لحسم الأمر نهائيا كل فيما يخصه وبالتنسيق والتعاون التام واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للتصدى لمثل تلك الأحداث مستقبلا.

 

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع قطع شاطئ بلطيم بسبب ارتفاع منسوب البحر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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