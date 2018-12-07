صور.. نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بجامعة القاهرة يفتتح أعماله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى الطلابى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أعماله للعام الجامعى الحالى، إذ يعد هذا الافتتاح السادس لجامعة القاهرة والثانى لجامعة عين شمس .

وحضر الافتتاح، العديد من الشخصيات ، من بينهم الدكتورة هند حسن الحسينى ، مساعد وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تواضرس، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة علا الخواجة، مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى المصرى، وخالد بسيونى، مدير عام إدارة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى، والدكتورة سوزان حمدى ، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

وتحدث الطالب محمد عبد الحق، رئيس نموذج المحاكاة، عن الهدف من النموذج وهو التوعية بالنظام المصرفى فى مصر ومعرفتهم للشمول المالى وتدريب الطلاب فى البنوك تطبيقا لما تناوله من دراسة لمواد المعهد المصرفى ، فيما أكدت الدكتورة هند حسن الحسينى، أن نماذج المحاكاة مثل EBSM هى مكان يتم فيه التطبيق الذى يساعد الطلبة على زيادة مهاراتهم ومعرفتهم بالخدمات المصرفية .

وأكدت الدكتورة أميرة تواضرس، أن نماذج المحاكاة جزءً أساسيا لا ينفصل عن الحياة التعليمية ، كما أن طلبة نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى لديهم مهارات عالية فى التنظيم والتواصل مع الآخرين.



نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بجامعة القاهرة يفتتح أعماله للعام الحالى (1)



نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بجامعة القاهرة يفتتح أعماله للعام الحالى (2)



نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بجامعة القاهرة يفتتح أعماله للعام الحالى (3)



نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بجامعة القاهرة يفتتح أعماله للعام الحالى (4)



نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بجامعة القاهرة يفتتح أعماله للعام الحالى (5)