شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: منتدى أفريقيا 2018 ينطلق فى شرم الشيخ برعاية السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، فى عدده الصادر غدا السبت تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان"منتدى أفريقيا 2018" ينطلق اليوم فى شرم الشيخ برعاية السيسى، وفيه: 3 آلاف مشارك يتقدمهم رئيسا رواندا والنيجر ورئيس وزراء إثيوبيا.. و 21 جلسة تناقش مستقبل وآفاق الاستثمار فى القارة السمراء ودور الشباب فى تنمية أفريقيا، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

واقرأ أيضا، "البرلمان والحكومة يواجهان فساد منظومة التراخيص"، وفيه: مشروع قانون المحال التجارية الجديد يمنح مهلة عاما للتقنين.. ورسم الترخيص يبدأ من ألف وحتى 100 ألف جنيه، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثانية من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ استقبال الدفعة 115 بالكلية الحربية.. والطلاب مستعدون لفداء الوطنـ 100 شجرة لتخليد ذكرى الشهداء بمدرسة فى شمال سيناء ـ ممثلو البنك الدولى يطلبون نقل التجربة المصرية للقضاء على فيروس «سى » لأفريقيا فى أكبر مصفاة للذهب فى غانا«الخليج 365 »ـ ـ الشحات مش «ميسى » عشان يشيل الأهلى.. والاحتراف فى مصر "زيرو"ـ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق: رفض المشايخ لتجسيد الأنبياء فى الأفلام جمود ـ "التموين" تطرح 600 طن عدس فى المجمعات الاستهلاكية لمواجهة زيادة الطلب فى الشتاءـ "القومية لاسترداد الأموال المهربة" تدرس طلبات تصالح بمليار جنيه