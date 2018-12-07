"الإفتاء": غدًا أول أيام شهر ربيع الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر ربيع الآخر، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن غدًا السبت هو أول أيام شهر ربيع الآخر.
وذكرت الدار في بيان لها، أنها تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر، وعلى ذلك أعلنت أن غدًا، السبت 8 ديسمبر، غرة الشهر.
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