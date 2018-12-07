مصر | ننشر تحقيقات المباحث في مصرع طالبة إثر حادث سير بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات المباحث في مصرع طالبة إثر حادث سير بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات ضباط مباحث مركز البدرشين، أن السائق المتسبب في مصرع طالبة إثر اصطدام سيارته بها، كانت غير مرخصة.

كان تلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، بلاغا من الأهالي باصطدام سيارة ميكروباص، بطالبة، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن السائق كان يسير بسرعة زائدة واصطدم بالطالبة حال سيرها بالشارع، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، كما تبين أن السيارة غير مرخصة.

وبمواجهة السائق أقر خلال التحقيقات أمام العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.