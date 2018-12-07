شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع نظيره الموزمبيقي التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الجمعة، مع كارولس فورتس، وزير النقل بدولة موزمبيق، أهمية التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كل قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.

يأتي ذلك على هامش مؤتمر الكوميسا الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، في شرم الشيخ.

وأكد الدكتور هشام عرفات استعداد مصر لنقل الخبرات والتدريب في هذا المجال ففي قطاع النقل البحري أشار الوزير إلى إمكانية تدرييب الجانب الموزمبيقي من خلال معهد تدريب الموانئ ومحطات تشغيل الحاويات.

وفي إطار التباحث حول التعاون في مجال الطرق والكباري اشاد وزير النقل الموزمبيقي بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ 7000كم خلال 4 سنوات وهو ما أرجعه الدكتور هشام عرفات إلى المشروع القومي للطرق والذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ظل الإرادة السياسية الغير مسبوقة التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية والذي تعد مصر من اقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال حيث اكد الدكتور هشام عرفات على امكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بدولة موزبيق من خلال معهد وردان «لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبة في كافة قطاعات السكك الحديدية ( اشارات- صيانة واصلاح المعدات- هندسة السكة- قيادات الجرارات).

وأشاد وزير النقل بدولة موزبيق بالتطور الكبير ااذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وذلك في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والدول الإفريقية وهو ما أكده انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019.