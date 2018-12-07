شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض محافظة شمال سيناء لرياح مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية، التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

وأصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته باستعداد كل المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء والمياه والتموين والتضامن الاجتماعى، ورفع حالات الطوارئ تحسبًا لأية تطورات جديدة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وتشهد الطرق العامة والفرعية حذرا شديدا من السائقين خشية وقوع حوادث بسبب الظروف الجوية.